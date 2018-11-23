Bakan Kurum, Kapadokya'da incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kapadokya'da incelemelerde bulundu.

Nevşehir'de temas ve incelemelerini devam ettiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Nevşehir Belediyesince projelendirilen Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi'nin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve bakanlık bürokratların da hazır bulunduğu incelemede Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'da yer aldı.

Bakan Kurum, Nevşehir'de yapmış olduğu incelemelerin ardından ise Uçhisar ve Göreme beldelerinde incelemelerde bulunurken burada yapılan çalışmalar hakkında da yetkilerden bilgi aldı. Bakan Kurum, Kapadokya'da yapmış olduğu ziyaretlerin ardından Nevşehir'den ayrılmak üzere Kapadokya Havalimanı'na hareket etti.