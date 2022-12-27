Bakan Özer önlük taktı, erişte kesti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin çırak, kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için kritik olan meslek eğitim merkezlerini de güçlendirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Türkiye'nin ilk gastronomi lisesi olma özelliği de taşıyan Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, "Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin burada kurulması, aslında mesleki eğitimin son bir iki yıl içerisinde ne kadar güzel bir mecradan geçerek, 28 Şubat sürecinin tavrına etki etmiş olduğu o küllerden nasıl çok güçlü bir şekilde doğduğunu gösteriyor. O uygulama Yükseköğretimi engellemek için 1999 yılında yürürlüğe giren katsayı uygulaması akademik olarak başarılı öğrencileri mesleki eğitimden uzaklaştırdı. Akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek eğitimden uzaklaştırırken aslında hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin homojen destinasyonu olduğu meslek liselerine döndü. İlk kez eğitim tarihimizde okullar arası başarı farkı bu kadar derinleşti. Diğer taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetişemez hale geldi. Yine özellikle meslek liselerindeki dezavantajlı ortam devamsızlık ve terk oranlarının da artmasına, farklı sosyolojik problemler ortaya çıkmasına neden oldu. İşte 2012 yılında katsayı uygulamasının kaldırılmasından sonra tüm Milli Eğitim Bakanlığımız, bürokratlar, mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için çok ciddi projeler gerçekleştirdiler. Artık meslek liseleri akademik olarak başarılı öğrencilerin gittiği lise türüne dönüştü. Yüzde birlik başarı biriminde öğrencilerin geldiği meslek liselerimiz var. ASELSAN Meslek Lisesi, Teknopark İstanbul Meslek Lisesi. İnşallah bu liseniz de artık yüzde birlik başarı biriminden öğrenci olacak. Diğer taraftan özellikle el becerilerini güçlendirmek için ödev sermaye bünyesindeki üretim kapasitesini meslek liselerinde artırdık. Üretim kapasitesi 2018'li yıllarda, 2019'lu yıllarda iki yüz milyonlar kapasitesindeydi. Meslek liselerinde şu anda geldiğimiz noktada iki milyarlık üretime ulaştık. Bu öğrencilerin yaparak öğrenmesi için önemli el becerilerini güçlendirmesi için önemli. Mezun olduğu zaman istihdam edilebilirliğini de artırmak için önemli. Aynı zamanda öğrencilerin, öğretmenlerin üretime yaptıkları katkı kadar pay alabilmeleri bağlamında önemli. Çünkü o iki milyarlık gelirin yüz milyon öğrencilerimize iki yüz milyon da öğretmenlerimize katkı payı olarak dağıttık. Bu ne için önemli Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm ihtiyaçlarını artık kendi liselerinde üretebilme kapasitesine ulaşması bağlamında dönemlerdir. Covid-19 salgın günlerini hatırlayın. Maskenin temin edilemediği, dezenfektanın temin edilemediği günleri hatırlayın. İşte o meslek liselerinin fedakar öğretmenleri ve öğrencileri o üretim kapasitesini kullanarak bu ülkenin covid-19 salgınını çok rahat bir şekilde atlatabilmelerini sağladılar” şeklinde konuştu.

"Meslek liselerinde AR-GE merkezleri kurduk"

Bakan Özer, "Meslek liselerinde AR-GE merkezleri kurduk. Çünkü ülkelerin gelişmesinde fikri mülkiyet çok kritik. Patent, faydalı model, marka, tasarım tescili ve bunların ticarileştirilmesi. 50 tane AR-GE merkezinin açılışını Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle külliyede yaptık. Meslek liseleri artık yurt dışına ihracat yapıyor. Meslek liseleri ihracat yaptığı ürünü de kendisi üretiyor. O 28 Şubat sürecinin getirmiş olduğu enkazdan, devasa ülkenin tüm ihtiyacını karşılayan güçlü bir mesleki eğitim doğdu” dedi.

"Çırak, kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için kritik olan meslek eğitim merkezlerini de güçlendirdik"

"Özellikle Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin çırak, kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için kritik olan meslek eğitim merkezlerini de güçlendirdik" diyen Bakan Özer, "25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda çok önemli bir değişiklik yaptık. Türkiye'de çırak, kalfa sayısı, öğrenci sayısı yüz elli dokuz binken. Sayın Cumhurbaşkanımız hedef koydu; 2022 yılında Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı bir milyona ulaşacak diye. Bugün 1 milyon 200 bin çırak ve kalfa var. Yani mesleki eğitimde olduğumuz hedeflerin hepsini teker teker gerçekleştirdik ve açtık. Bu alanda Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütmüş olduğunuz gastronomi ile ilgili geleneksel Türk mutfağının gün yüzüne çıkması, inovatif yaklaşımlarla yeniden tüketimde aktif olarak kullanılması, onun envanterinin çıkartılması, kayıt altına alınmasıyla ilgili gastronomi seferberliği başlattık ve bunun için de farklı illerimizde gastronomi akademileri kurmaya başladık. Bunun ilkini açmak Nevşehir'e nasip oldu. Nevşehir hızlı bir şekilde bu süreci başarıyla tamamladı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışını yapan Bakan Özer, kadın kooperatiflerinin yaptığı ürünleri inceledi. Özer ayrıca, eşi ile birlikte Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mutfağına girerek, önlük taktı ve erişte kesti.