Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Dr. Ziya Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Nevşehir'e bir dizi açılış ve programlara katılmak üzere gelen Dr. Ziya Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Selçuk'u burada AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'ın yanı sıra AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra partililer karşıladı.

Bakan Selçuk, burada ilk olarak AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'dan parti çalışmaları hakkında bilgiler almasının ardından daha sonra ise partililer ile toplantı salonunda bir araya geldi. Bakan Selçuk'un AK Parti'deki toplantısı basına kapalı tutuldu.