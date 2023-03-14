Balayındaki çift otel odasında ölü bulundu

Balayını geçirmek için Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen yeni evli çift, kaldıkları otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Ortahisar köyünde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu (27) ve Kader (24) Akbaş çiftçinin sıcak hava balonu için gelmediklerini belirledi. Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak odada inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin kesin ölüm sebeplerinin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.