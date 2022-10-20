Balon kazasında ölen turistlerin cenazeleri İspanya'ya gönderildi

Kapadokya'da sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu hayatını kaybeden 2 turistin cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından İspanya'ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Göreme Beldesi'nden havalanan sıcak hava balonu, Kavak Beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol Maria Christiana Baltrons (62) ile Dolors Masana (64) hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı. Hayatını kaybeden Baltrons ve Masana'nın cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından İspanya'ya gönderilmek üzere Ankara'ya doğru yola çıktı.