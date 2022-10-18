Balon kazasında ölen turistlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonunun sert iniş yapması nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 İspanyol turistin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırada rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Kazada İspanyol uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralı turistler hastanede tedavi altına alınırken, ölen turistlerin de kimlikleri belli oldu. Balon kazasında; 62 yaşındaki Maria Christiana Baltrons ile 64 yaşındaki Dolors Masana hayatını kaybetti.