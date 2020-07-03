İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baro Başkanı Öncül'den Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret

Nevşehir Barosu Başkanı Av.

Necmi Öncül, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı, Baro Başkanı Av. Necmi Öncül'ü başkanlık makamında konuk etti. Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Ersan Erkut'un da yer aldığı ziyarette Öncül ile bir süre sohbet eden Arı, Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projeleri hakkında bilgi verdi.


Arı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Nevşehir'deki kadınlar için önümüzdeki günlerde yeni projeyi hayata geçireceklerini ve bu projeyle alakalı Öncül ile istişarelerde bulunduklarını belirterek projenin detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.