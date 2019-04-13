Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Fransa önce Afrika'da yaptığı soykırımın hesabını versin"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Nevşehir'de düzenlenen Orta Anadolu Baro Başkanları toplantısına katılmak üzere kente geldi. Toplantıda konuşan Feyzioğlu, "Fransa önce Afrika'da yaptığı soykırımın hesabını versin" dedi.

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Nevşehir Cappadocia Crowne Plaza otelde Nevşehir Baro Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Orta Anadolu Baro Başkanları toplantısına katılmak üzere kente geldi. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, "Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımızdır ve bazılarının yüzüne ayna tutmuştur" dedi.

Feyzioğlu, "Çavuşoğlu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımızdır ve gerçekten de anlamak istemese de bazı zihinler gerçekleri söylemiştir. Yani bazılarının yüzüne ayna tutmuştur. Türkiye'ye hiçbir devletin tepeden bakıp soykırım yaptın demeye hakkı yoktur. Onlar Afrika'da yaptıkları soykırımın hesabını versinler. Onlar Türkler soykırıma uğrarken kafalarını başka yere neden çevirdiklerini anlatsınlar. Bosna'daki, Kosova'da etnik temizlikte neredeydi Avrupa onları söylesinler. 1915 ve öncesinde Türkiye'nin son derece haklı gerekçelerle devlete karşı ayaklanmış bir grubu bulundukları yerden Rus Ordusu ile işbirliği yapmasını önlemek için başka bölgelere kaydırmak zorunluluğunu soykırım olarak anlatmasınlar. O günün şartların eğer böyle bir ayaklanma olmasaydı hiç kuşkusuz Osmanlı'da böyle bir tedbir almak zorunda hissetmeyecekti kendisini. İstanbul'da, Ege'de hatta Kayseri'de böyle bir olay olmuş mudur? Rusların nüfus bölgelerinde olan Ermeni ahalisinde provokasyonlara kanıp ayaklanma girişiminde bulunanlarla ilgili Osmanlı Devleti tedbir almak zorunda kalmıştır. Peki, Fransızların Cezayir'de soykırım uygularken gerekçesi nedir? Hangi zorunlulukla Cezayir halkına eziyet etmişlerdir, işkence etmişlerdir. Bıraksınlar bunu bu tamamen başka bir projenin parçasıdır. Türkiye'nin bunlara vereceği en güzel cevap yargısının düzeltmek ve ülkeyi her anlamda refah ve huzur toplumuna dönüştürmektir” diye konuştu.

“YSK biran önce sayım işlemini sona erdirmelidir”

31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için oy sayımının halen devam ettiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Biz hukukçular olarak YSK'ya güveniyoruz. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız dedikodularla hareket etmiyor. Bir belge, bir bilgi veya ilgili bir siyasetçinin kendi gözlerimizle gördüğümüz, duyduğumuz bir konuşması üzerine yorum yapabiliyoruz. YSK süreci götürüyor. Ancak çok açık tüm zihinleri berraklaştıracak bir cümle kurmak gerekirse Türkiye'de seçimden sonra seçmen listelerinin tartışmaya açılması gelmiş, geçmiş ve gelecek tüm seçimleri tartışmaya açar. Dolayısıyla burada demokrasinin tartışılmasını isteyenlerin gerçekten çok eline suistimal edilecek malzeme verilmiş olur. Dış basını da takip edin. Şu anda Türkiye'nin içinden malzeme bulup Türkiye'nin tamamen başka bir yapıya dönüştüğünü seçimlerinde ortadan kalktığını ileri süren yayınlar yapılmaktadır. Dünyada Türkiye aleyhine algı oluşturuluyor. O yüzden şu sayım işlerinin hepsinin bitmesi lazım. YSK'nın işi artık biran önce bitirmesi lazım diye düşünüyorum. YSK'da çırpınıyor, herkes ona saldırıyor. Bir güvensizlik değil de süreci yakından izleyerek ve YSK'nın en sonunda doğruyu yapacağına biz hukukçular olarak inanarak yürüyelim” şeklinde konuştu.