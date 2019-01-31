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Başakşehir Kaymakamı Tekin, Kapadokya standını ziyaret etti

İstanbul’da düzenlenen 23.

İstanbul'da düzenlenen 23.Uluslararası EMİT turizm fuarında tanıtılan Kapadokya standını Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ziyaret etti.


EMİT fuarının açılışına katılan Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Kapadokya standını ziyaret ederek İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici ve fuara katılan belediye başkanları ile bir süre görüşerek stant hakkına bilgiler aldı. Kapadokya standı ziyaretinde açıklamada bulunan Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, “ EMİT fuarına katılarak bölgemizin güzelliklerini tanıtan Nevşehir'den gelen hemşerilerimiz ile bir araya gelmekten dolayı son derece mutluyum. Kapadokya bölgemizin dünyada eşi benzeri olmamasıyla birlikte doğal güzelliklerini anlatan turizmcilerimize teşekkür ederim” diye konuştu.


Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin'i belediye başkanları çeşitli hediyeler takdim ederken ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

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