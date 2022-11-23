Başkan Aktürk Danimarka'da

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı yıllık iş toplantısına katılmak üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

Başkan Aktürk, Sağlıklı Kentler Birliği encümen üyesi olarak Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta görev aldı. Danimarka'nın Başkenti Kopenhag'da, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş ve Birlik Encümen Üyesi Belediyelerin Başkanları ile birlikte “Tek gezegen ve iklim krizi ile mücadele” konulu toplantıya da katılan Başkan Aktürk Türkiye'nin Danimarka Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'i de ziyaret ederek verimli bir görüşme gerçekleştirdi.