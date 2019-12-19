İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Aktürk'ten Zümrüdü Anka dizi setine ziyaret

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp’te çekimleri başlayan "Zümrüdü Anka" dizisinin setini ziyaret etti.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Ürgüp'te çekimleri başlayan "Zümrüdü Anka" dizisinin setini ziyaret etti.


Ürgüp'ün Karağandere Mahallesinde çekimlerin yapıldığı konakta Yönetmen Cemal Şan'ı ve dizi ekibini ziyaret eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, kendilerini Ürgüp'te görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Belediye olarak bölgenin ve ilçenin tanıtımında dizilere ve filmlere önem verdiklerini belirten Aktürk, "Çekimlerine Ürgüp'te başlanan dizinin tecrübeli yönetmen Cemal Şan ve güçlü oyuncu kadrosuyla uzun yıllar sürecek bir yapım olacağı kanaatindeyim. Çekimlerin hayırlı olmasını diliyor, başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.


Cemal Şan yönetmenliğinde çekimlerine başlanan dizi, Pastel yapım tarafından Alp Navruz Ceren Yılmaz ve Miray Akay gibi oyuncularla 2020 yılında FOX TV'de ekrana gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.