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Başkan Arı, 500 kişiye balon turu hediye edecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabını takip eden 500 takipçisine Kapadokya’da balon turu hediye edeceğini açıkladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabını takip eden 500 takipçisine Kapadokya'da balon turu hediye edeceğini açıkladı.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "siz şehrimize gelin bizler sizleri ağırlayalım" mesajını paylaşırken bu mesajı paylaşan 500 kişiye Kapadokya'da balon turu hediye edeceğini açıkladı. Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dostlar siz şehrimize gelin bizler sizi ağırlayalım. Bu tweeti RT edip hesabımızı takipte olan 500 (beşyüz) kardeşimize balon turu hediye ediyoruz. Nevşehir Kapadokya ile, Kapadokya sizlerle güzel. Son gün 25 Haziran” sözlerini paylaştı.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce kez paylaşılması dikkatlerden kaçmadı.

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