Başkan Arı, altyapı çalışmalarını denetledi

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı arasındaki içme suyu hattının yenilenmesi ve yağmur suyu hattı döşenmesini amaçlayan altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Lale Caddesinde bir süredir devam eden alt yapı çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalara ilişkin ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden bilgiler aldı.

Şehirde üst yapının sağlam olabilmesi için alt yapı çalışmalarının sağlam olması gerektiğini ve bu yönde kentte çalışmaların sürdüğünü ifade eden Arı, “Alt yapı bir şehrin en önemli hizmetlerden biridir. Altyapı sağlıklı bir şekilde çözülmediğinde, üstyapı da sağlıklı bir şekilde inşa edilmiyor. Üstyapının sağlıklı olabilmesi içinde alt yapıya önem veriyoruz. Burada yürüttüğümüz çalışmaların tamamlanmasıyla sıcak asfalt dökümüne geçeceğiz ve Lale Caddesinin görünümü tamamen modern bir hale kavuşacak." dedi.

Arı, incelemeleri sırasında esnaflarla ve vatandaşlarla da sohbet ederek çalışmalara ilişkin görüşlerini aldı.