Başkan Arı, altyapı seçmenlerinde geleceğin yıldız adaylarıyla buluştu

Nevşehir'de geleceğin genç futbol yıldızlarını keşfetmek amacıyla düzenlenen futbol seçmeleri Nevşehir Belediyespor Nar Tesislerinde yapıldı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da izlediği seçmelere Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yaz Spor Okullarında eğitim gören öğrencilerin yanı sıra 9 yaş ve üzerinde çok sayıda çocuk ve genç katıldı. Etkinliğe aileleri ile birlikte gelen ve büyük heyecan yaşayan gençlere forma dağıtan Belediye Başkanı Rasim Arı, onlarla birlikte futbol oynadı. Gençlerin büyük ilgi gösterdikleri Başkan Arı, onlarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, mutlaka Nevşehir'de sporun bir dalıyla uğraşmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Arı, gençleri hayata hazırlamanın en güzel yolunun spordan geçtiğini vurguladı.

Nevşehir Belediyesi tarafından açılan Yaz Spor Okullarının gençlerin yeteneklerini ortaya çıkartmaları, sağlıklı bireyler olmaları ve geleceğe umutla bakabilmeleri için bir fırsat olduğunu kaydeden Arı, aileleri çocukları spor kurslarına yönlendirmeleri çağrısında bulundu.