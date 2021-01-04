Başkan Arı, Belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 3. büyük altyapı hamlesi çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Merkez Ortaokul Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

İçme suyu hatlarında bulunan 30-40 yıllık asbestli borulardan dolayı sık sık arızaların yaşandığı sokağın altyapı yenileme çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Başkan Arı, mahalle sakinleri ile de bir süre sohbet etti.

Belediye ekiplerinin şu anda 7 ayrı mahallede altyapı çalışması gerçekleştirdiğini kaydeden Arı, “Kış aylarında ana arterlerde sıcak asfalt çalışması yapamadığımız için mahalle aralarında bulunan ve eski altyapıdan dolayı sık sık arızaların yaşandığı cadde ve sokaklarda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şu anda bunun ekiplerimizin şehrin birçok farklı noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. İnşallah yaz aylarına kadar sık sık arızaların yaşandığı birçok noktada altyapı yenileme çalışması yapacağız. Bu çalışmalarla birlikte hem eski içme suyu borularından kaynaklanan su arızalarına son vereceğiz hem de vatandaşlarımıza kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu ulaştıracağız. Bunun için 7 farklı mahallemizde büyük bir özveri ile çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum“ dedi.