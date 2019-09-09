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Başkan Arı, Beşir Derneği aşure etkinliğine katıldı

Nevşehir’de Muharrem ayı nedeniyle Beşir Derneği tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Nevşehir'de Muharrem ayı nedeniyle Beşir Derneği tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı. Etkinliğe Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da katıldı.


Beşir Derneği Nevşehir Şubesi tarafından Muharrem Ayı nedeniyle Meteris Meydanı'nda bulunan Ali Bey Cami'de öğle namazı sonrasında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Aşure dağıtımına dernek yöneticileri ile birlikte katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Muharrem ayının inşallah ülkemizde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğimize katkı sağlamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizle bir arada olmak adına güzel bir etkinlik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını yürekten kutluyorum" dedi.


Başkan Arı aşure dağıtımı sonrasında vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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