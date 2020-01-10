Başkan Arı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isteyen 100 yaşındaki İbrahim dedeyi ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek onu görmek istediğini belirten 100 yaşındaki Halil İbrahim Demir'i ziyaret etti.

Başkan Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde torunlarının çektiği ve sosyal medyada yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren Halil İbrahim Demir'i yaşadığı Derinkuyu'nun Çakıllı köyünde ziyaret etti.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir kez görme fırsatı bulduğunu ve yeniden kendisini görmek istediğini belirten 100 yaşında ve 125 torun sahibi İbrahim dedenin elini öperek duasını alan Arı, İbrahim dedeye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisinin ilk Nevşehir ziyaretinde görüştürme sözü verdi.

Erdoğan'ı evinde misafir ederek çay ikram etmek istediğini belirten İbrahim dede ile bir süre sohbet eden Arı, “Sadece Anadolu'da ve Türkiye'de değil dünyanın birçok köşesinde bu denli çok sevilen bir liderin partisinin mensubu olmaktan, onunla birlikte yürümekten dolayı ne kadar gurur duysak az. O'na ve partimize karşı duyulan bu sevgi, gösterilen teveccüh bir yandan bizlerin omuzlarındaki yükü arttırırken bir yandan da daha fazla çalışmamız için bizlere güç veriyor. Halil İbrahim amcamız da şehrimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı gösterdiği sevginin en güzel örneklerinden yalnızca biri. Son seçimlerde hasta yatağından kalkarak oy kullanmaya giden, kendisi ile yeniden görüşmek için her zaman yola çıkmaya hazır olduğunu belirten Halil İbrahim amcamızı inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturacağız.” dedi.