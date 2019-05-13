Başkan Arı, genç çiftlerin mutluluklarına ortak oldu

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Nikâh Memurluğunda gerçekleşen Emine Can ve Volkan Solmaz Çakmak isimli gençlerin nikâh törenlerine katılarak nikâhlarını kıydı. Arı, gençlerin aileleri ve şahitlerin huzurunda gerçekleşen nikahın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Başkan arı daha sonra evlilik cüzdanını gelin Emine Can'a vererek çifte Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve kahve fincanı takımı hediye etti.