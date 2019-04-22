Başkan Arı, güne esnaf ziyaretleriyle başladı

Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Arı, ziyaret ettiği bir fırında da pide yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah erken saatlerde Atatürk Bulvarı üzerinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti. Burada esnaflarla bir süre sohbet ederek ‘hayırlı işler' temennisinde bulunan Arı, esnaflardan gelen talepleri de dinledi. Başkan Arı, ziyaret ettiği bir fırında ise hamur tezgahının başına geçerek kara fırında pide pişirimi yaptı.

Ziyaretleri sırasında sokaktaki vatandaşlarında ilgisiyle karşılaşan Arı, vatandaşların tebriklerini kabul ederek belediye hizmetleri ile ilgili öneri ve taleplerini dinledi.