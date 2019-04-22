İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Arı, güne esnaf ziyaretleriyle başladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni haftanın ilk mesai gününe Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafları ziyaret ederek başladı.

Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Arı, ziyaret ettiği bir fırında da pide yaptı.


Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah erken saatlerde Atatürk Bulvarı üzerinde çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnafları işyerlerinde ziyaret etti. Burada esnaflarla bir süre sohbet ederek ‘hayırlı işler' temennisinde bulunan Arı, esnaflardan gelen talepleri de dinledi. Başkan Arı, ziyaret ettiği bir fırında ise hamur tezgahının başına geçerek kara fırında pide pişirimi yaptı.


Ziyaretleri sırasında sokaktaki vatandaşlarında ilgisiyle karşılaşan Arı, vatandaşların tebriklerini kabul ederek belediye hizmetleri ile ilgili öneri ve taleplerini dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.