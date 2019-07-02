Başkan Arı, kent meydanı ve kentsel dönüşüm projeleri için Bakan Kurum ile görüştü

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hayata geçirilecek kentsel dönüşüm ve kent meydanı projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çeşitli projelere ilişkin Ankara'da temaslarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Arı, burada Bakan Kurum ile başta Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi, Nevşehir Kent Meydanı ve Millet Bahçesi projeleri olmak üzere çeşitli yatırımlara ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Arı: “Şehrimiz için oldukça verimli bir ziyaret oldu. Sayın Bakanımız başta kentsel dönüşüm projelerimiz olmak üzere kent meydanı ve diğer projeler için bizlere her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti. Bunun yanı sıra belediyemize gerekli olan bazı ekipmanların tahsisi konusunda da bakanımızın desteğini aldık. En kısa sürede projelerimizi başlatacağız. Bu şehirde güzel şeyler olacak. Bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Nevşehirli vatandaşlarımızın yaşamaktan mutluluk ve gurur duyacakları bir şehir oluşturacağız.” dedi.