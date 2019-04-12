Başkan Arı, Nevşehir Belediyesporlu futbolculara moral verdi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyespor' un bu hafta sonunda oynayacağı Erbaaspor karşılaşması öncesinde yaptığı antrenmanı izledi ve futbolcularla teknik ekibe moral verdi.

Başkan Rasim Arı, TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele veren Nevşehir Belediyespor'un 14 Nisan 2019 Pazar günü saat 15.00' de oynayacağı Erbaaspor karşılaşması öncesinde yaptığı antrenmanı izledi.

Antrenman öncesinde Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Antrenör Bülent Topuzoğlu ve yardımcılarıyla birlikte futbolcular tarafından karşılanan Başkan Arı, Nevşehir Belediyespor için oldukça önemli olan Erbaaspor karşılaşması öncesinde futbolculara moral verdi.

Erbaaspor karşılaşmasının oldukça önemli olduğuna değinen Başkan Rasim Arı, futbolculardan bu karşılaşmanın önemini bilerek sahadaki performanslarını artırmaları çağrısında bulundu.

Başkan Arı, 14 Nisan 2019 Pazar günü saat 15.00' de kırmızı beyazlı renklere gönül veren tüm Nevşehirlileri Gazi Stadında takımlarını desteklemeye davet etti. Arı : “ Her zaman kırmızı beyazlı ekibin yanında yer alan cefakar taraftarlarımızı her zaman olduğu gibi Erbaaspor ile yapacağımız karşılaşmada Gazi Stadında yerlerini almalarını istiyorum. İnanıyorum ki değerli futbolcu kardeşlerimizde taraftarlar ile bir bütünlük içerisinde zorlu 90 dakikadan galibiyetle ayrılacaklardır.” Dedi.