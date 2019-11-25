Başkan Arı, Nevşehirli kadınlarla birlikte şiddete dur dedi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Paşa Konağı Önündeki Gülbahçe'de gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesinde Nevşehirli kadınlara, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şiddet Önleme İzleme Merkezi Müdürü Şenay Atar ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde görevli Psikolog İlayda Altun İçen tarafından, şiddete karşı yasal hakları ve mücadele yolları hakkında bilgiler verildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Belediye Başkanı Rasim Arı, eşi Melek Arı, Belediye Başkan Yardımcıları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve Nevşehirli kadınlar hep birlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, kadına yönelik şiddet sorununa dikkat çekmek amacıyla hazırlanan kısa filmi izledi.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra başkan yardımcıları ve belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan personellerin yer aldığı filmde, ‘Seni Karnında Taşıyan Annene Olan Saygın Bütün Kadınlara Yansımalıdır' sloganıyla kadına yönelik şiddete dikkat çekilirken film izleyicilerin beğenisini topladı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını sağlamak, hepimizin en önemli görevidir. Çünkü bir ailenin sağlığı ve mutluluğu ile toplumun huzuru ancak kadınlarımızın saygı ve sevgi görmesiyle mümkündür.” dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Rasim Arı, eşi Melek Arı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve etkinliğe katılan kadınlar hep birlikte ‘Kadına Şiddete Sende Dur De!' yazılı brandaya farkındalık oluşturmak için boya ile el bastılar.

Saygı, Aile, Sevgi, Şiddete Hayır, Gelecek, Adalet, Özgürlük temaları için farklı renklerle yapılan el baskıları Atatürk Bulvarı üzerinde açılan stantta sergilendi.