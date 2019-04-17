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Başkan Arı, şampiyon futbolcuları tebrik etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz hafta Aksaray’da düzenlenen ve 6 takımın katıldığı U 15 Futbol Bölge birincil kademe müsabakalarında şampiyon olan Nevşehir Belediyespor U 15 futbol takımı teknik heyet ve futbolcuları makamında kabul etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz hafta Aksaray'da düzenlenen ve 6 takımın katıldığı U 15 Futbol Bölge birincil kademe müsabakalarında şampiyon olan Nevşehir Belediyespor U 15 futbol takımı teknik heyet ve futbolcuları makamında kabul etti.


Başkan Arı, alınan bu başarıdan dolayı, Nevşehir Belediyespor U-15 takımının antrenörleri Şakir Topoğlu, İbrahim Çakır, Mustafa Kaya, Adnan Ülger, Nevşehir Belediyespor Alt Yapı Sorumlusu Lütfi Akkuş ve futbolcuları tebrik ederek, 2. Kademe müsabakaları için de başarılar diledi.


Genç futbolcuların aldığı bu başarının tüm Nevşehirlilerin göğsünü kabarttığını belirten Başkan Arı “ Genç kardeşlerimiz başarının tesadüf olmadığı zorlu müsabakalarda ortaya koydukları mücadele ile gösterdiler. Öyle inanıyorum ki bu gençlerimiz, önümüzdeki yıllarda önce Nevşehir Beldespor'umuzun başarısı ve sonrasında da Türk futbolu adına ter dökeceklerdir. Ben genç kardeşlerimizden spor ile uğraş verirken derslerini de asla ihmal etmemelerini istiyorum. Hepsinin eğitimli birer sporcu olarak Milli Takımımız forması altında futbol kariyerlerini gerçekleştirmelerini umut ediyorum. Bu yolda onların en büyük destekçisi biziz. Bundan sonra alt yapı konusunda daha ciddi adımlar atacağız ve gençlerimizin başarısı için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz “ dedi.

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