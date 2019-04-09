Başkan Arı, tebrikleri kabul etmeyi sürdürüyor

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen ve 2 Nisan 2019 Salı günü aldığı mazbata ile göreve başlayan Rasim Arı'ya, vatandaşların yanı sıra sivil toplum teşkilatlarının başkan ve yöneticileri tebriklerini sürdürüyor.

‘Bir Hayalimiz Var Nevşehir' sloganı ile seçim yarışında vatandaşların büyük teveccühünü kazanan Rasim Arı, makamında kabul ettiği vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılaşıyor.

Kendisini ziyaret eden her yaş grubundaki vatandaşlarla kısa sohbetlerde yaparak, kendisine gösterilen teveccühe mazhar olma yönünde kararlı bir çalışma içerisinde olacağını dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı “ Siz değerli hemşerilerimizin teveccühlerine layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Bu şehirde yaşayan herkesin, eşit olarak belediyemiz hizmetlerinden yararlandırılacağından kimsenin zerre kadar şüphesi olması. Bu kadim şehir, tüm değerleriyle birlikte ülkemizin de gözbebeği. Bize düşen görevde bu doğrultuda etkin hizmetleri yerine getirme. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.