Başkan Arı'dan 19 Mayıs mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Arı: “Türkiye Cumhuriyeti'nin parlak geleceği, tarihini iyi okuyan ve ona sahip çıkan, hepimizin umudu olan gençlerimize emanettir." dedi.

Başkan Arı mesajında, Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesi olan 19 Mayıs 1919'un işgallerle boğuşan Türk milletine dayatılan manda ve himayenin reddedilerek, bağımsız ve özgür bir vatan uğruna başlatılan destansı mücadelenin ilk adımı olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadele ve kazanılan zaferle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile tüm dünyaya; milletimizin kendi küllerinden vatan aşkı, engel tanımayan inancı ve tükenmeyen azmiyle yeniden doğuşunu ispat ettiğini kaydeden Arı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yurdumuzun dört bir yanında şehirlerini savunarak bölgesel bir direniş gösteren Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya ayak basmasıyla topyekün bir ülke savunmasına geçmiştir. Türk milleti, yedi düvele karşı verdiği varoluş savaşını birlik ve beraberlik şuuruyla kazanmıştır. Savaş için gerekli silah ve cephaneden yoksun olmasına karşın, yüreğinde yaşattığı köklü ve sarsılmaz iman gücünü, büyük kurtuluş mücadelesine yansıtan bu büyük millet, tarihte örneği görülemeyecek düzeyde büyük zaferlere imza atarak, işgalci kuvvetleri ülkesinden atmayı başarmıştır. Sevgili Gençler, Türkiye Cumhuriyeti yokluklar içindeki bir milletin topyekün mücadelesiyle kurulmuştur. Uğruna yüz binlerce can verilen vatanımız, bayrağının rengini şehitlerimizden almıştır. Atalarımızdan emanet kalan bu cennet vatanı her alanda geliştirmek, yüksek seviyelere taşımak, tarihimizi ve milli şuurumuzu gelecek nesillere aktarmak siz değerli gençlerin asli sorumluluğudur. Ben bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelede yer alan tüm büyüklerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, geleceğimizin gözbebeği siz değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum.” dedi.