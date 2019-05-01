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Başkan Arı'dan gece mesaisi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyenin devam eden projelerine gece denetimi yaptı.


Belediye Başkanı Rasim Arı, gecenin geç saatlerinde beraberinde bazı belediye meclis üyeleri ve Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ile birlikte Nevşehir Belediyesi'nin şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği projeleri inceledi.


Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde süren sıcak asfalt çalışmaları ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince İrşat Caddesi'ndeki su ve kanalizasyon hattı iyileştirme çalışmalarını denetleyen Başkan Arı, burada çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.


Nöbetçi belediye personelleri ile de bir süre sohbet eden Başkan Arı: “Bu şehrin kaybedecek zamanı yok. Hayalimizdeki Nevşehir'i oluşturmak için büyük bir gayret ve özveri ile çalışıyoruz. Gece gündüz demeden şehrimizin her cadde ve sokağını karış karış gezip eksikleri tespit ediyor ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyip bu şehre değer katmaya devam ediyoruz. Nevşehirlilere verdiğimiz bir sözümüz var ve bu kutlu yolda yılmadan, yorulmadan, zaman mefhumu gütmeden çalışacağız” dedi.

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