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Başkan Arı'dan İl Jandarma Komutanı Yiğit'e iade-i ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit’e iade-i ziyarette bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit'e iade-i ziyarette bulundu.


Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı makamına gelerek tebriklerini ileten İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit'e teşekkür etti.


Nevşehir Belediyesi'nin her kurum ile yakın ilişkiler içerisinde olmayı bundan sonraki süreçte de devam ettireceğini kaydeden Başkan Arı, İl Jandarma Komutanı Yiğit'e de görevinde başarı dileklerini iletti.


Başkan Arı, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini de imzaladı.

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