İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Arı'nın makamına ziyaretçi akını

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, hemşerilerinin belediye başkanlığı görevinin hayırlı olsun tebriklerini makamında kabul etmeyi sürdürüyor.


31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimleri ile Nevşehir Belediye Başkanlığına seçilen ve 2 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen bir törenle görevine başlayan Rasim Arı'yı her gün yüzlerce vatandaş ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletiyor.


Belediye ile ilgili çalışmaların yanı sıra mesaisinin bir bölümünü de ziyaretlere ayıran Başkan Arı, makamında tebriklerini kabul ettiği hemşerileri ile sohbet ederken aileleriyle birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler vererek onları sevindiriyor.


Kendisine duyulan güvene ve gösterilen ilgiye teşekkür ederek memnuniyetini dile getiren Başkan Arı, sahip olduğu değerler birikimiyle Nevşehir'i ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden birine dönüştürme hayalini gerçekleştirmek için var güçleriyle çaba harcayacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.