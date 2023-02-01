Başkan Çiftçi gençlerin sofrasına konuk oldu

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, belediyedeki mesaisinden fırsat buldukça ilçe sakinlerinin evlerine, sofralarına konuk olmaya devam ediyor.

İlçedeki gençlerin sofralarına konuk olan ve gençlerle belediyeden beklentileri üzerine sohbetlerde bulunan Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi, göreve geldikleri günden itibaren ilçe gençleri adına yaptıkları belediye çalışmalarıyla ilgili de bilgiler verdi. Başkan Çiftçi, "Genç kardeşlerimizin sofralarına ortak olduk. Yemek bahane sohbet şahane. Bizi sofralarında konuk eden gençlerimize teşekkür ediyoruz. Gülşehir belediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimize yönelik hizmetlerimiz her daim sürecek" dedi.