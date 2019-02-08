Başkan Karaaslan MHP'nin 50. kuruluş yıldönümünü kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, MHP'nin kuruluşun 50.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

1969'dan beri Türk siyasi hayatında varlığını sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan şu mesajı verdi;

“Milliyetçi Hareket Partisi, Türk Milletinin geleceğine ümitle bakmak isteyen herkesin umut kaynağı, geleceğinden endişe edenlerin sığınağı haline gelmişse, bu elli yıl içerisinde harekete gönül vermiş, omuz vermiş, emek vermiş ve elbette ki öncelikle can vererek şehit olmuş aziz kahramanların eseridir.

Bugün, gönül ve ülkü birliği yaparak, omuz omuza yürüme zamanıdır. Çünkü asıl olan millet varlığının devamlılığıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e ve aldığı emaneti onun çizgisinden sapmadan Türk Milletine hizmet veren Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. 50.kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun” dedi.