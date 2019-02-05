Başkan Karaaslan pazar esnafını ziyaret etti

Pazar esnafının istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Karaaslan Pazar yerinde alışveriş yapan halkla da sohbet etti.

Başkan Karaaslan, ” Fırsat buldukça esnaflarımızı ziyaret etmeye ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. Esnaflarımızı dinleyerek hem eksiklerini hem de Uçhisar Belediyesi'nden beklentilerini öğreniyoruz. Karşılıklı iletişim içinde olmaktan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

Pazarcı esnafın ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Karaaslan sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade etti.