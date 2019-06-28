Başkan Rasim Arı, vatandaşlarla buluştu

Her hafta gerçekleştirdiği 'Halk Günü' uygulaması ile Nevşehirli vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Rasim Arı; “Nevşehir'e gönlümüzü açtık, gönülleri fethetmek için de şehrimize tüm tecrübe ve birikimimizi aktararak tüm gücümüzle hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla Halk Günü uygulaması kapsamında bir araya geldi. Toplumun tüm kesimlerinden vatandaşların büyük ilgi gösterdikleri buluşmada misafirleri ile yakından ilgilenen Başkan Arı, vatandaşların çeşitli konulardaki talep, istek ve önerilerini dinledi. Halk Günü etkinliğinde, vatandaşlarla buluşmasında istişare ve görüş alışverişinde bulunma fırsatı da yakaladıklarını anlatan Arı, kendisine gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Arı: “Nevşehirlilerle zaman mefhumu gözetmeden, sürekli iletişim halindeyiz. Çalışma arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle halkımızın sorunlarına çözüm getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bize doğrudan aktardığı önerileri, sıkıntıları ve talepleri dinleyerek bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehri bu şehirde yaşayanlarla beraber yönetiyoruz. Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için değerlidir.” diye konuştu.

Göreve başladığı ilk günden itibaren başlattığı hizmet seferberliği ile belediye olarak şehrin dört bir tarafında altyapı, üstyapı ve parklar birçok ihtiyaçları karşıladıklarını ve karşılamaya da devam edeceklerini belirten Arı: “Görev süremiz boyunca Nevşehir'imizin hizmetinde ve hizmetkârı olacağız. Bizim Nevşehir halkına sözümüz var, Nevşehir'in gelecek nesillerine borcumuz var. Daha büyük azimle çalışacağız, gayret edeceğiz. Sokaklarıyla, parklarıyla yollarıyla, trafiğiyle, kültür sanat alanlarıyla, spor tesisleriyle yaşanabilir bir kent oluşturmak için hep birlikte çalışacağız.” şeklinde konuştu.