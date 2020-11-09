Başkan Rasim Arı'dan 10 Kasım mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Arı, yayımladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin bağımsızlığının kılavuzu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihine damga vuran bir lider olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendisini milletine adayan, milletinin her alanda yücelmesi için çaba gösteren ve elde ettiği başarılarla başka milletlere örnek olan büyük bir devlet adamı olduğunu kaydeden Arı, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde milletçe saygı ve rahmetle anıyoruz.” dedi.

Arı mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Türk Milleti ve silah arkadaşları ile Kurtuluş Savaşı'nda ortaya koyduğu milli birlik ve beraberlik şuuru bugün de ilk günkü gibi devam ediyor. Aziz Türk milleti geçmişte olduğu gibi birliğimizi ve kardeşliğimizi hedef almaya çalışanlar karşısında Atatürk'ün emaneti olan cumhuriyete ve

milli iradeye sahip çıkmaya devam ediyor. Bizler de bu kutsal vatanı korumak, gelecek nesillere güçlü, müreffeh ve dünyada söz sahibi bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 82'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte, milleti için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi; saygıyla ve rahmetle anıyorum.”