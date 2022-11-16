Başkan Savran 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti

Mehmet Savran, 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi'ndeki işyerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çalışma alanlarındaki incelemelerinden artan kalan zamanının büyük bölümünü mahalle ve esnaf ziyaretleri ile geçiriyor. Savran'ın bu çerçevede son durağı 15 Temmuz Mahallesi ve 200 Evler Mahallesi oldu. Her iki mahallede de ziyaret ettiği işyerlerinde esnafların talep ve önerilerini dinleyerek mahallede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Savran, mahalle sakinleri ile de sohbet etti. Savran, gerek yolda karşılaştığı vatandaşların ve gerekse ziyaret edilen esnafın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken işyerlerini ziyaret ederek bir sıkıntısının olup olmadığının sorulmasından son derece memnun olan esnaflar da, Başkan Savran'a teşekkürlerini ifade etti.