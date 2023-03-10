Başkan Savran “Afet Koordinasyon ve Değerlendirme” toplantısına katıldı

Mehmet Savran, depremlerin ardından Hatay'da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla alakalı düzenlenen “Afet Koordinasyon ve Değerlendirme” toplantısına katıldı.

Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında yapıldı. Toplantıya; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı,Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bölgede görev yapan il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda; depremlerin ardından Hatay'da yaraların sarılması için seferber olan belediyelerin bugüne kadar yaptıkları çalışmalar değerlendirilerek bundan sonra izlenecek olan yol haritası belirlendi.

Toplantının açılışında konuşan Özhaseki, bin yıllık Anadolu medeniyetinde görülen en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Depremlerde 11 il merkezinin yanı sıra çok sayıda ilçe ve köyün de hasar gördüğünü belirten Özhaseki, 46 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Özhaseki, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'taki ilk depremin hemen ardından devletin tüm yöneticileri ve birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının sahada olduğunu, bölgede belediyecilik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması gerekenler bulunduğunu anlattı.

AK Parti'li belediyelerin tamamının, ilk andan itibaren ellerindeki imkanları deprem bölgesine yönlendirdiğini kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde bu hizmetleri sürdürebilmek amacıyla yine AK Parti'li belediyeler olarak depreme uğrayan her bir vilayetimizde hangi büyükşehirlerimiz, hangi illerimiz, hangi ilçelerimiz hizmet yapacaklar, bunların koordinasyonunu bir kez daha ortaya koyabilmek, eksiklerimiz varsa bunu tamamlayabilmek, bazı yerlere takviye etmek veya fazla olan yerdeki belediye başkanı arkadaşlarımızı başka taraflara doğru sevk etmek için bu organizasyon toplantılarını yapmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar sürecek bu işler? Bu bölgelerde işler bitene kadar. Ne zaman biterse o zamana kadar bizim AK Parti'li belediyelerimizin tamamı görevdedir."

Mehmet Savran da toplantıda Nevşehir Belediyesi'nin kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.