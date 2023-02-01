Başkan Savran; AK Parti Hacıbektaş ilçe yönetim kurulu toplantısına katıldı

Mehmet Savran, AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılarak teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Hacıbektaş İlçe Başkanı Emrah Demir ve AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Savran, “Hacıbektaş ilçemizde, milletimize hizmet yolunda canla başla çalışan dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Biz her zaman biriz, beraberiz. Necip milletimizin hizmetkârlığını yapmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz. Şehrimiz ve ülkemizin yarınları için taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun" diye konuştu.