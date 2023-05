Başkan Savran: "Annelik, mesaisi olmayan en kıymetli meslektir"

Mehmet Savran, yayımladığı bir mesaj ile tüm annelerin günlerini kutladı.

Hayatın en başından, sonuna dek, sevginin, fedakârlığın ve azmin anlamı olan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Savran, anneliğin yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen dünyadaki en yüce duygulardan biri olduğunu vurguladı.

Karşılıksız sevgileri, şefkat ve hoşgörüleriyle doğumdan ölüme her daim yanımızda olan annelerin fedakârlıkları ve emekleri ile bizlerin bugünlere gelmemizdeki en büyük emek sahipleri olduğunu vurgulayan Savran, “Annelik, mesaisi, emekliliği olmayan karşılık beklemeksizin yapılan dünya üzerindeki en kıymetli meslektir.” dedi.

Savran mesajında şu ifadelere yer verdi; “Karşılıksız emeğin ve şefkatin tükenmez kaynağı olan annelerimiz bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan aile ve toplum hayatının temel direğidir. Dünyaya gözümüzü açtığımız ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan, sonsuz fedakarlık ve sabırlarıyla ömürlerini evlatlarına adayan annelerimiz sağlıklı bir toplumun oluşmasında en büyük pay sahibidir. Onların haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Annelik, her türlü zorluğa hiçbir karşılık beklemeden çocuklarına adanmış bir hayatın, hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek büyük bir fedakârlığın ve şartsız sevginin timsalidir. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan annelerimizden hayatta olmayanlara rahmet, yaşayan annelerimize ise uzun ömür diliyorum. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.”