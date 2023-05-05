İhlas Haber Ajansı

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Başkan Savran, asker Uğurlama törenine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Savran, vatani görevini yapmak için askere gidecek gençler için düzenlenen asker uğurlama programına katıldı.


Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 350 Evler Mahallesi'nde vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan gençler için düzenlenen asker uğurlama törenine katıldı.


Burada gençlerin aileleri ve arkadaşları ile bir süre sohbet eden Savran, “Tüm askerlerimize vatani görevlerini hayırlısıyla yapıp, tezkerelerini almasını dilerim. Vatanı size, sizi Allah'a emanet ediyoruz. Kınalı kuzularımızın yolu açık olsun" dedi.


Savran, daha sonra askere gidecek olan gençler ve arkadaşları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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