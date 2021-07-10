Başkan Savran, belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemede bulundu

Çalışan personellere kolaylıklar dileyen Savran, gittiği mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fen İşleri Müdürlüğü, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin 2000 Evler Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerindeki çalışma alanlarını gezdi. Burada belediye ekipleri tarafından yapılan sıcak asfalt, yaya kaldırımı, yol onarım, park yenileme ve altyapı çalışmalarını inceleyen Savran, çalışmalara ilişkin ilgili teknik personellerden bilgi aldı. Savran'a incelemeleri sırasında Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan da eşlik etti. Çalışmalarda görev alan personellere kolaylıklar dileyerek bir süre sohbet eden Savran, gittiği mahallelerde vatandaşların ve çocukların da ilgisi ile karşılandı. Esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Savran, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi. Mahallelerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Savran, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. “Vatandaşlarımızın desteğine ve güvenine layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız” diyen Savran, belediye ekiplerinin şehir merkezinin dört bir yanında yoğun bir tempoyla altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Savran, “Yaptığımız tüm çalışmaları belirli bir çalışma takvimi içerisinde gerçekleştiriyoruz. Altyapı yenileme, sıcak asfalt, park yapımı, yol onarım ve çeşitli üst yapı çalışmalarımız için ekiplerimiz sahada büyük bir özveri ile çalışıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık. Ayrıca bu çalışmaların aksamadan ilerlemesinde büyük gayret gösteren Başkan Yardımcımız Ersin Erol'a da teşekkür etmek istiyorum. Şehrimize hizmet etmek, güzelliklerine güzellik katmak için tüm ekibiyle beraber canla başla çalışıyor” dedi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu günkü çalışma noktaları:

80. Yıl Bulvarı'nda ağaç dikimi

2000 Evler Mahallesi 8. Yol Serkan Tosun Parkı'nda yenileme

Sanayi yolu ağaç dikimi

Sulusaray yolu ağaç dikimi

Aksaray çevre yolu ağaç dikimi

Hasan Emmi Türbe Kavşağı bitki dikimi

2000 Evler Mahallesi'nde bulunan parklarda mıntıka

80 Yıl Bulvarı Dere İçi ve Jandarma Duvar Kenarı Bakım

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bugünkü çalışma noktaları:

Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ve Gözde Sokak - Yol yapım, bordür, kilitli taş

Kıratlıoğlu Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi - Yol bakım ve onarım

Atatürk Bulvarı - Yaya kaldırımı tamiratı

350 Evler Mahallesi Gökkuşağı Sokak - Yol bakım ve onarım

Vefa Küçük Caddesi - Sıcak Asfalt

80. Yıl Bulvarı - Yaya kaldırımı yapım

2000 Evler Mahallesi 9. Yol - Yaya kaldırımı

Sümer Mahallesi Sancak Kümesi Sokak - Yol bakım ve onarım

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alparslan Sokak - Yol bakım ve onarım

TOKİ 2 ve 1. Etap - Yaya kaldırımı ve engelli geçişleri

Yavuz Sultan Selim Caddesi - Baskı beton yapımı