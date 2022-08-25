Başkan Savran: "Bu şehre hizmet için tüm gücümüzle çalışacağız"

Nevşehir Lale Sanayi Sitesi'nde esnaflarla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Bu şehre hizmet için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Lale Sanayi esnaflarına konuk oldu. AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan Kartal'ın da katıldığı programda esnaflarla sohbet eden Milletvekili Menekşe, İl Başkanı Kemikkıran ve Belediye Başkanı Savran, daha sonra esnafların sorularını cevaplandırdı.

Nevşehir'e hizmet etmek için AK Kadrolar olarak gece gündüz çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu süreçte her zaman kendilerine destek olan esnaflara teşekkür etti.