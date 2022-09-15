Başkan Savran, çalışma alanlarını inceledi

Mehmet Savran, mahallelerde belediye ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Mehmet Savran, çeşitli belediye birimlerinin mahallelerde gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürüyor. Başkan Savran, son olarak 350 Evler Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi'ndeki belediye çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Savran'a mahalle gezileri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol eşlik etti.

Çalışma alanlarında görevli belediye personellerine kolaylıklar dileyen Savran, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.