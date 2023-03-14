Başkan Savran ev ziyaretlerine devam ediyor

Mehmet Savran, Sümer Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi ve Kıratlıoğlu Mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Nevşehir Belediyesi'nin 2023 Yılı Yatırım Programı çerçevesinde gerçekleştireceği altyapı ve üstyapı yatırımları için gündüzleri mahallelerde saha incelemelerinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, akşam ise ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Savran, son olarak Sümer Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi ve Kıratlıoğlu Mahallelerinde evlerine konuk olduğu vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Sohbet ettiği vatandaşlara çeşitli belediyenin çeşitli projeleri hakkında bilgi veren Savran, “Son iki yılda mahallelerimizde birçok önemli yatırımı hayata geçirdik. Bu yıl içerisinde de önemli çalışmalara imza atacağız. Vatandaşlarımızın daha güzel bir şehirde yaşamaları, huzur ve mutluluğu için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.