Başkan Savran, gençlerle bir araya geldi

Mehmet Savran, iftar sonrasında ise 2000 Evler Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftarda Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Nevşehir Eğitim Bir Sen ve Memur-Sen Şube Başkanı Harun Öcal ve okul öğrencileri ile birlikte orucu açan Savran, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet etti. Başkan Savran, buradaki programın ardından 2000 Evler Mahallesi'nde kendisini çaya davet eden gençlerle bir araya geldi. Gittiği kafeteryada bulunan gençlerle ve vatandaşlarla sohbet eden Savran, gençlere Nevşehir Belediyesi'nin yeni eğitim ve gençlik projelerinden bahsederek görüş ve önerilerini dinledi.

“Gençlik bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz” diyen Savran, gençlerin daha güzel ve modern bir kentte yaşaması için çaba gösterdiklerini kaydetti. Gençlerin enerjisinin her zaman kendilerine güç verdiğini ve gençlerin fikirlerini önemsediklerini ifade eden Savran, gösterdikleri sevgi ve desteklerinden dolayı gençlere teşekkür etti.