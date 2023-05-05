Başkan Savran, gençlerle bir araya geldi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gençlerle ve partililerle bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, partilerinin başlattığı Türkiye Yüzyılı'nı yükseltecek ve hedeflerine ulaştıracak olanın gençler olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili Adayları ile birlikte gerçekleştirdiği seçim gezilerini sürdürüyor. Gün boyu milletvekili adayları ile birlikte kentin farklı noktalarında ev ve esnaf ziyaretleri yaparak çeşitli programlara katılan Savran, 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak gençlerle de sık sık bir araya geliyor.

Bin yıldır bu vatan topraklarında elden ele geçerek gelen bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçilerinin gençler olduğunu belirten Savran, gençlerin gücü ve enerjisi kendilerinde olduğu müddetçe üstesinden gelemeyecekleri mücadele bulunmadığını vurguladı.

Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle de sohbet eden Savran, “Gencinden yaşlısına partililerimizdeki heyecan bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu, bizim Türkiye davasına, demokrasi davasına, milletin kalkınma ve özgürleşme davasına, büyük Türkiye'nin gerçekleşmesi davasına nasıl adanmış bir parti olduğumuzu bir kere daha göstermektedir. İnşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Nevşehir'de de milletimizin desteği ile 14 Mayıs'ta sandığa damgasını vuracaktır." dedi.