Başkan Savran, Kıratlıoğlu ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi

Mehmet Savran, Kıratlıoğlu ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğü mahallelerde incelemelerini sürdürüyor. Savran, son olarak Kıratlıoğlu ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile gittiği mahallelerde, belediye ekiplerinin 2022 yılında gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde inceleyen ve 2023 yılı yatırım programında gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi alan Savran, mahalle muhtarları ile de bir araya geldi.

Mahalle muhtarları Hasan Özdemir ve Ali Karaaslan ile istişarelerde bulunan Savran, mahalle sakinlerinin de talep ve önerilerini dinledi. Nevşehir Belediyesi olarak oldukça yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını kaydeden Savran, “İnşallah 2023 yılında da şehrimize hizmet etmek için büyük bir çaba göstereceğiz. Şimdiden yeni yılda mahallelerde yapacağımız yatırımlarımız ile ilgili çalışma takvimimizi oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri de göz önüne alarak yine yoğun bir çalışma dönemine gireceğiz” dedi.