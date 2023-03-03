Başkan Savran, Madeni İşler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti

Mehmet Savran, güne Madeni İşler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı ve esnaf ziyaretleri ile başladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç ile birlikte, Nevşehir Madeni İşler Esnaf ve Sanatkârlar Odasını ziyaret etti. Burada oda başkanı Mehmet Pınarbaşı ve oda yöneticileri ile bir araya gelen Savran, çeşitli proje ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sanayi esnafının talep ve önerilerini dinleyerek sorularını cevaplandıran Başkan Savran, depremin ardından deprem bölgesine gönderdikleri yardımlar ve şehrimizde misafir edilen depremzedelere yönelik desteklerinden dolayı esnaflara teşekkür etti.Savran, “Bu dönem birlik olma, yara sarma, kenetlenme dönemi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve peş peşe yaşanan şiddetli depremlerin ardından tüm milletimizin gösterdiği özveriyi siz değerli esnaf arkadaşlarımız da ortaya koydu. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum, çünkü Nevşehir yine Anadolu irfanının simgesi haline geldi. Devlet ve millet el ele verdiğinde her zorluğun üstesinden gelebileceğimizi bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. Tüm esnafımızdan Allah razı olsun.” dedi.