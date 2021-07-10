Başkan Savran, organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş dünyasının temsilcilerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine ve istihdama ciddi katkılar sağlayan iş insanlarına teşekkür eden Savran, ziyaretlerinde karşılıklı istişarelerde bulunuyor.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelere yönelik ziyaretlerini sürdürdü. Savran, son olarak beraberinde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Meclis Başkanı Seyit İnce ile birlikte kuyu sondaj ve pvc temiz su boruları imalatı gerçekleştiren Presmak ve geri dönüşüm malzemelerinden tarım sulama boruları üreten Kadıoğlu Plastik firmalarını ziyaret etti. Burada iş insanları Abdurrezzak Yiğitarslan ve Fatih Kadıoğlu ile bir süre sohbet eden Savran, iş dünyasının Nevşehir Belediyesi'nden beklentilerini dinleyerek istişarelerde bulundu. Gerçekleştirdikleri üretim ve istihdamla şehir ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin Avrupa, Asya ve Uzak Doğu ülkelerine yaptıkları ihracatın her geçen yıl arttığını ve bundan gurur duyduklarını ifade eden Savran, iş insanlarına teşekkür ederek başarılar diledi.

Nevşehir'in gelecek vizyonunun gerçekleşmesi için toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak modern Nevşehir'i inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun için de toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Bir yandan yapmak istediklerimizi anlatırken bir yandan da bizden beklentileri dinliyoruz. Amacımız bu şehre beraberce değer katmak. Bu şehir buralara geldiyse, bunda sizin destek ve katkılarınızın büyük payı var. Sanayisi, turizmi ve tarımı ile Türkiye'ye örnek olacak bir Nevşehir için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bu konuda iş insanlarımıza bu güne kadar bu şehre kattıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Savran ziyaretlerinde işletmelerin üretim alanlarını da gezdi. Çalışan personellerle sohbet eden Savran, imalatı gerçekleştirilen ürünler hakkında işletme yöneticilerinden bilgiler aldı.