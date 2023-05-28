Başkan Savran, oyunu kullandı

Mehmet Savran, milli iradenin sandığa yansıması için tüm vatandaşları oylarını kullanmaya davet etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için oylarını sabah erken saatlerde kullandı. Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Şehit Semih Turgut Ortaokulunda 1186 nolu sandıkta oy kullanan Savran, oy kullanma işleminin ardından sandıkları gezdi.

Aileleri ile birlikte oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet eden Savran, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Savran, “Demokrasinin gereği olan seçimler demokrasinin bayramı. Vatandaşlarımızı bir kez daha sandığa davet ediyoruz ve gelip milli iradeyi sandığa yansıtmalarını istirham ediyoruz. Bu seçimlerin milletimiz ve memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.