Başkan Savran: "Şehrimiz için hep birlikte çalışacağız"

Mehmet Savran, 2022 yılında Nevşehir Belediyesi olarak gerçekleştirecekleri altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra şehre değer katacak birçok önemli projeye destek vererek hayata geçireceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gerçekleştirdiği mahalle ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek toplumun farklı kesimlerinin talep ve önerilerini dinlemeyi ve çeşitli projeler hakkında istişarelerde bulunmayı sürdürüyor. Başkan Savran son olarak başkanlık makamında Çalış Belediye Başkanı Kazım Yılmaz, Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği yöneticileri, Saadet Partisi Gençlik Kolları yöneticileri, Kapadokya Üniversitesi Kalite Topluluğu üyeleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşları konuk etti.

Ayrı ayrı kabul ettiği misafirleri ile sohbet ederek talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Savran, istişarelerde de bulundu. Savran, “Nevşehirlilere hizmet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Şehrimizin gelişim ve dönüşümüne katkı sağlayacak projelerimizi hayata geçirmek adına var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bunu yaparken de toplumun tüm kesimlerini dinlemeye, görüşlerini almaya büyük önem veriyoruz. Şehrimize olan sevgimizi çalışarak, proje üreterek ve halkımızla her fırsatta bir araya gelerek gösteriyoruz” dedi.