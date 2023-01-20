Başkan Savran: “Tatili iyi değerlendirin”

Mehmet Savran, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayınlayarak öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Savran, iyi tatiller dilediği tüm öğrencilere; “Tatili iyi değerlendirin” tavsiyesinde bulundu. Savran açıklamasına şöyle devam etti;

“Sevgili öğrenciler, yorucu bir dönem geçiren, geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan sizler bugün, birinci dönem çalışmalarınızın karşılığı olan karnelerinizi alıyorsunuz. Bir dönem boyunca gösterdiğiniz gayret dolayısıyla sizleri kutluyorum. Yarıyıl tatili dinlenme ve eğlenme zamanı olmakla birlikte derslerinizdeki eksikliklerinizi tamamlamak için iyi bir fırsattır. Bu fırsatı 15 günlük zamanda en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Değerli öğretmenlerimiz; sizler de çocuk ve gençlerimizin eğitimine, aklına, kalbine, ruhuna biçim vermek üzere bıkmadan usanmadan çalıştınız. Yine büyük bir fedakârlık örneği vererek onları ülkemizin geleceğini belirleyecek bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içinde oldunuz. Çocuklarımıza, soran, sorgulayan, araştıran, medeni cesaretleri yüksek, bakış açıları geniş, bireysel farklılıklarının bilincinde, barışçı, hoşgörülü, vicdanlı bireyler olması hususunda büyük emekler verdiniz. Tüm emekleriniz için sevgi saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.